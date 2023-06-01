لقطات من تتويج الاتحاد بـ دوري روشن تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة
قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: إن الأندية هي التي ستعلن عن الصفقات في حال إتمامها بشكل رسمي وليس أي جهة أخرى.
وبسؤاله عن حقيقة اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما من الدوري السعودي في الموسم المقبل قال وزير الرياضة: “انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية، كل ناد سيعلن عن صفقاته”.
وتابع: “الموسم المقبل سيكون هناك مفاجآت ونحن دائمًا نجتهد بفضل القيادة الرشيدة وبفضل دعم ولي العهد لتحقيق التطور لمصلحة رياضة المملكة العربية السعودية”.
وكانت تقارير كشفت أن النجم ليونيل ميسي سينضم إلى الهلال بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما سينضم بنزيما إلى نادي الاتحاد قادمًا من ريال مدريد. الإسباني.
هل سيأتي ميسي وبنزيما للدوري السعودي ؟
الأمير عبدالعزيز الفيصل- وزير الرياضة: انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية ، نطمح لمنافسات قوية بالموسم القادم بدعم سمو ولي العهد.. الأهلي قام بأدواره القانونية#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 31, 2023