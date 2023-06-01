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وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: إن الأندية هي التي ستعلن عن الصفقات في حال إتمامها بشكل رسمي وليس أي جهة أخرى.

وبسؤاله عن حقيقة اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما من الدوري السعودي في الموسم المقبل قال وزير الرياضة: “انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية، كل ناد سيعلن عن صفقاته”.

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مفاجآت بالموسم المقبل

وتابع: “الموسم المقبل سيكون هناك مفاجآت ونحن دائمًا نجتهد بفضل القيادة الرشيدة وبفضل دعم ولي العهد لتحقيق التطور لمصلحة رياضة المملكة العربية السعودية”.

وكانت تقارير كشفت أن النجم ليونيل ميسي سينضم إلى الهلال بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما سينضم بنزيما إلى نادي الاتحاد قادمًا من ريال مدريد. الإسباني.

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