وزير الرياضة: فرص نوعية وبيئة جاذبة في الأندية الرياضية

ثمّن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه في “تويتر”: “إن مشروع تخصيص الأندية الرياضية يهدف إلى خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة والاستدامة المالية في الأندية الرياضية.

أهم أهداف المشروع

وتشمل أهداف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ما يلي:

– خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

– رفع مستوى الاحترافية والحوكمة والاستدامة المالية في الأندية الرياضية.

– تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية.