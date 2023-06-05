وزير الرياضة: فرص نوعية وبيئة جاذبة في الأندية الرياضية

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ثمّن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه في “تويتر”: “إن مشروع تخصيص الأندية الرياضية يهدف إلى خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة والاستدامة المالية في الأندية الرياضية.
وتشمل أهداف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ما يلي:
– خلق فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
– رفع مستوى الاحترافية والحوكمة والاستدامة المالية في الأندية الرياضية.
– تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية.