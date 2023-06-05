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أكد أنه في القلب

وزير الرياضة: من حبي للنادي الأهلي نسيت أذكره في الاستحواذ

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
وزير الرياضة: من حبي للنادي الأهلي نسيت أذكره في الاستحواذ
المواطن - فريق التحرير

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علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على عدم ذكره اسم النادي الأهلي خلال الإعلان عن الأندية التي تم نقل ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة.

تعليق وزير الرياضة

وقال وزير الرياضة خلال رده على أسئلة الإعلاميين على هامش المؤتمر الصحافي: “قبل أن أبدأ، الإخوان نبهوني إنني لم أقل اسم الأهلي، وهذا من حبي له، ولأنه في القلب”.

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الأهلي في دوري يلو
لاعبو الراقي – المصدر @FDL_KSA

وواصل وزير الرياضة حديثه قائلًا: “أُحب أن أؤكد أن الأندية التي بيتم انتقالها إلى صندوق الاستثمارات العامة، هي النادي الأهلي، النصر، الهلال والاتحاد، وهذا فقط للتأكيد”.

وزير الرياضة
الفيصل – المصدر @gsaksa

عودة الأهلي لدوري روشن

وكان الراقي قد صدم جماهيره بالهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، وتألق هذا الموسم، ونجح في التتويج باللقب والعودة إلى دوري المحترفين بعد غياب موسم واحد.

النادي الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر @ALAHLI_FC

وقدم الراقي أداء مميزًا في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وتعادل في 9 لقاءات، وهُزم 4 مرات فقط، وتمكن من تسجيل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 24 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا.

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