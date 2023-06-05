وزير الرياضة يعلن نقل ملكية أندية القادسية والدرعية والعلا والصقور

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كشف وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قبل قليل، عن نقل ملكية أندية القادسية والدرعية والعلا والصقور لجهات مختلفة.
وأعلن وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي المقام الآن عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.
كما أعلن وزير الرياضة عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، و25% المتبقية ستكون للمؤسسات الغير ربحية.
وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.
وجاء إطلاق ولي العهد للمشروع؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
ويتضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023.
فيديو | الإعلان عن استحواذات جديدة في القطاع الرياضي:#القادسية إلى شركة أرامكو#الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية #العلا إلى الهيئة الملكية للعلا#الصقور إلى شركة نيوم #تخصيص_الأندية_الرياضية #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/qrC5B9bUsY
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) June 5, 2023