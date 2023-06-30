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سخرت كافة الإمكانيات وبذلت مئات المليارات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

وزير الشؤون الإسلامية: نجاح موسم الحج امتداد للنجاحات السعودية المتواصلة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
وزير الشؤون الإسلامية: نجاح موسم الحج امتداد للنجاحات السعودية المتواصلة
المواطن - فريق التحرير

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رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أسمى التهاني والتبريكات المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة نجاح حج هذا العام1444هـ، سائلًا الله أن يجزي قيادتنا خير الجزاء وأوفاه وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

الحج 1444
الحج 1444

نجاح موسم الحج

وأكد في تصريح صحفي أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج لهذا العام هو امتداد للنجاحات المتواصلة التي تدير فيها المملكة منظومة الحج بكل احترافية، منوهًا معاليه إلى أن المملكة منذ تأسيسها سخرت كافة الامكانيات وبذلت مئات المليارات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وكل ذلك مسطر في سجل التاريخ العاطر لهذه الدولة المباركة التي جعلت دستورها القرآن والسنة.

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طواف الوداع

دعم القيادة

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية بالدعم اللامحدود الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من لدن خادم الحرمين الشريفين والمتابعة الدؤوبة من سمو ولي العهد الذي وقف هذا العام على خدمة الحجاج وأشرف على ما يقدم لهم من الخدمات والتي كانت بعمل متقن في موسم استثنائي بكافة المقاييس تزامن مع عودة كافة الأعداد الطبيعية للحجاج من مختلف أنحاء العالم بعد انتهاء وزوال جائحة كورونا.

وقدم الوزير شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم والمساندة لكافة أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تخدم الحجاج والمعتمرين، وحققت هذا العام أرقامًا قياسية ساهمت في التسيير على ضيوف الرحمن وإرشادهم إلى أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والذي استضاف 4951 حاجًّا وحاجة من 92 دولة حول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين، وحظي بإشادة واسعة محليًّا ودوليًّا.

طواف الوداع

ودعا وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه الله القدير أن يحفظ قائد مسيرة الخير في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك في جهود سمو ولي عهده الأمين الذي يعمل ليل نهار لخدمة دينه ووطنه وأمته، كما سأل الله أن يُديم على المملكة وجميع بلاد العالم الأمن والنماء والتقدم والازدهار.

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