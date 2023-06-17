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وفرت وقت وجهد ضيوف الرحمن

وزير الشؤون الدينية الباكستاني: مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٩ مساءً
وزير الشؤون الدينية الباكستاني: مبادرة طريق مكة فريدة من نوعها
المواطن - فريق التحرير

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ثمن وزير الشؤون الدينية الباكستاني طلحة محمود مبادرة طريق مكة، مؤكداً أنها فريدة من نوعها ووفرت الراحة للحجاج وضيوف الرحمن من باكستان إلى المملكة.

مزايا مبادرة طريق مكة

وقال : تقدر باكستان حكومة وشعباً مبادرة طريق مكة، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.

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وأضاف أن من مزايا هذه المبادرة أن الإجراءات للمسافرين تتم في مطار إسلام آباد، ما يوفر لهم الراحة ، كما توم توقيع على اتفاقية هذه المبادرة في الأيام الماضية.

وتابع أنه من المتوقع تمديد هذه المبادرة ، إلى مدن رئيسة أخرى في باكستان.

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