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ثمن وزير الشؤون الدينية الباكستاني طلحة محمود مبادرة طريق مكة، مؤكداً أنها فريدة من نوعها ووفرت الراحة للحجاج وضيوف الرحمن من باكستان إلى المملكة.
وقال : تقدر باكستان حكومة وشعباً مبادرة طريق مكة، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.
وأضاف أن من مزايا هذه المبادرة أن الإجراءات للمسافرين تتم في مطار إسلام آباد، ما يوفر لهم الراحة ، كما توم توقيع على اتفاقية هذه المبادرة في الأيام الماضية.
وتابع أنه من المتوقع تمديد هذه المبادرة ، إلى مدن رئيسة أخرى في باكستان.
وزير الشؤون الدينية الباكستاني: #مبادرة_طريق_مكة فريدة من نوعها ووفرت الراحة للحجاج#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 17, 2023