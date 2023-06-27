وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج في خطبة عرفة .. تحذير من الإشاعات والأراجيف وحث على السمع والطاعة لولاة الأمر أطفال الحجيج يرسمون البهجة في مشعر عرفات الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة ابن سعيد في خطبة يوم عرفة: في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا وتحقيق المصالح إرشاد 8703 حجاج تائهين في يوم التروية عرفات ومزدلفة الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة وتساعده على أداء الحج لحظة إسعاف بعض الحجاج المصابين في صعيد عرفات مشاهد الدعاء والمناجاة من جبل الرحمة بمشعر عرفات
أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وبائية بين الحجاج وهو ما يعني العودة لما قبل الجائحة ،من خلال الوصول لـ 2 مليون حاج بهذا الموسممع انتهاء الجائحة.
وأوضح الجلاجل في حديثه لـ”العربية” أنههم يستعدون لمخاطر أخرى ليست وبائية، وهي مخاطر ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة.
ولفت الجلاجل إلى أنه بدأت عمليات التوعية بضربات الشمس بوقت مبكر قبل قدومهم إلى السعودية، حيث تم التأكيد على استخدام المظلات بالإضافة لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية مع زيادة حالات الأسرة المجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة.
وأضاف الجلاجل إلى ارتفاع حالات الإجهاد الحراري إلى 20 حالة من الإعياء والإجهاد وضربات الشمس، متمنيًا عدم زيادتها من خلال التقيد بالتعليمات باستخادم المظلة والابتعاد عن أشعة الشمس والتروية الجيدة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة في مشعر منى ومزدلفة والحرم وسط انتشار لكافة الفرق الطبية والإسعافية بجميع المواقع.
وزير الصحة فهد الجلاجل لـ #العربية: لم نسجل أي حالات وبائية حتى الآن.. وهذا العام نتعامل مع نوع آخر من المخاطر وهو “ضربات الشمس”☀️#العربية_في_الحج@sultan_mr_ pic.twitter.com/x92CDHndqD
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023
وزير الصحة فهد الجلاجل لـ #العربية: وصلت حالات ضربات الشمس إلى 20 حالة.. وبدأنا مبكرا في التواصل مع أصحاب الحملات لتوعية الحجاج للتعامل مع الأجواء الحارة كما قمنا بتكثيف تواجد الفرق الطبية في المشاعر#العربية_في_الحج @sultan_mr_ pic.twitter.com/xGYpvr4BRL
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 27, 2023