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أكد الاستعداد لمخاطر ضربات الشمس

وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ مساءً
وزير الصحة : لم نسجل أي حالات وبائية بين الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وبائية بين الحجاج وهو ما يعني العودة لما قبل الجائحة ،من خلال الوصول لـ 2 مليون حاج بهذا الموسممع انتهاء الجائحة.

وأوضح الجلاجل في حديثه لـ”العربية” أنههم يستعدون لمخاطر أخرى ليست وبائية، وهي مخاطر ضربات الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

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ضربات الشمس

ولفت الجلاجل إلى أنه بدأت عمليات التوعية بضربات الشمس بوقت مبكر قبل قدومهم إلى السعودية، حيث تم التأكيد على استخدام المظلات بالإضافة لتوفير الخدمات الطبية والإسعافية مع زيادة حالات الأسرة المجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأضاف الجلاجل إلى ارتفاع حالات الإجهاد الحراري إلى 20 حالة من الإعياء والإجهاد وضربات الشمس، متمنيًا عدم زيادتها من خلال التقيد بالتعليمات باستخادم المظلة والابتعاد عن أشعة الشمس والتروية الجيدة، مؤكدًا استعداد وزارة الصحة في مشعر منى ومزدلفة والحرم وسط انتشار لكافة الفرق الطبية والإسعافية بجميع المواقع.

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