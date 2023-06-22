وزير الطاقة: إنشاء بنية تحتية بالمشاعر المقدسة قريبًا

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، عن خطة الوزارة في إنشاء عدد من مشاريع البنية التحتية في المشاعر المقدسة، والانتهاء من استخدام المحطات المتنقلة.

تعزيز إمدادات الطاقة

وأشار وزير الطاقة، خلال لقائه على قناة العربية، إلى أن تلك المشاريع ستنشأ خلال العام الحالي والعام المقبل لتعزيز إمداد الطاقة الكهربائية، مع العمل على تعزيز سلامة ضيوف الرحمن والمرافق بشكل عام.

خطط الحج

جدير بالذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز؛ وزير الطاقة، ووزير الحج والعمرة؛ الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، قد تفقدا الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإمدادات الطاقة لموسم حج هذا العام 1444هـ.

وتضمنت الجولة التفقدية مرافق الطاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والخطط التشغيلية، والتأكد من فاعلية وكفاءة المشروعات الكهربائية وموثوقيتها، وتوفّر المنتجات البترولية في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة.