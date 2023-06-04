وزير الطاقة: الاتفاق في أوبك+ بشأن خفض الإنتاج غير مسبوق

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أعلن وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن أعضاء أوبك+ اتفقوا على خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل في 2024.
وقال ابن سلمان خلال المؤتمر الصحفي، حسبما نقلت قناة الإخبارية: الاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم غير مسبوق.
وكشفت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستقوم بتنفيذ تخفيض تطوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام، مقداره مليون برميل يوميًّا، ابتداء من شهر يوليو لمدة شهر قابل للتمديد.
ولحقت 5 دول- روسيا، العراق، سلطنة عُمان، الإمارات، الجزائر- بقرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط الطوعي حتى نهاية عام 2024.
وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أنه كإجراء احترازي ستقوم المملكة بتمديد خفضها التطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميًّا حتى نهاية شهر ديسمبر 2024 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، وفقًا لقناة العربية.
وذكر المصدر أن هذا الخفض التطوعي من مستوى الإنتاج المطلوب حسب المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ35 لـ”أوبك+” في 4 يونيو 2023.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: اتفق أعضاء أوبك+ على خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل في 2024#الإخبارية pic.twitter.com/ZimhAZLKOW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2023