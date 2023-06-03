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وسط توقعات بخفض إضافي لإنتاج النفط

وزير الطاقة ردًا على سؤال بشأن اتفاق أوبك+: استمتعوا بعطلتكم

السبت ٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
وزير الطاقة ردًا على سؤال بشأن اتفاق أوبك+: استمتعوا بعطلتكم
المواطن - فريق التحرير

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رد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على سؤال بشأن وجود اتفاق بين أعضاء تحالف أوبك بلس، وذلك خلال مغادرته اجتماع “أوبك+” المنعقد بفيينا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان لشبكة “سي إن إن” الاقتصادية “هو دومًا يوم جميل، تمتعوا بالباقي من عطلة نهاية الأسبوع”.

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وفي وقت سابق، نقلت قناة “العربية”، عن وكالة “رويترز” للأنباء، أن مصدرًا كشف عن انتهاء اجتماع “أوبك” دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق.

خفض محتمل

وقال مصدران من تحالف “أوبك+”، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر غدًا الأحد، من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم.

من جانبه، ذكر وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض “أوبك+” لإمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا قبل غد الأحد.

ويوم الخميس، قالت أربعة مصادر في “أوبك+” لرويترز، إن من المستبعد أن تزيد “أوبك” وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارًا للبرميل.

علاقات بناءة

وأكد الكرملين، أيضًا في وقت سابق، أن علاقات روسيا مع السعودية بناءة وقائمة على الثقة والاحترام والتفاهم المتبادل، وذلك قبل اجتماع “أوبك+”.

وحسب “العربية”، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردًا على سؤال عن العلاقات مع السعودية قبل الاجتماع، إنها “بناءة وقائمة على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة وعملية للغاية”.

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