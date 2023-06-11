وزير الطاقة: لا نلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات مع الصين

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن السعودية لا تلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات مع الصين، موضحًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن استثمارات سعودية صينية مشتركة، في ظل تنامي العلاقات بين البلدين.

تنامي العلاقات

وحسب قناة “العربية”، أضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أثناء مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي – الصيني، اليوم الأحد، أن السعودية لا تلتفت للانتقادات بشأن تنامي العلاقات السعودية الصينية، مشيرًا إلى أن الرياض وبكين لديهما قدر كبير من التعاون الثنائي.

وأوضح أن النمو على طلب النفط في الصين ما زال يتزايد، وأن السعودية تريد جزءًا من هذا الطلب.

منهجية في الاستثمارات

كما أكد أن لدى السعودية منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع، لافتًا إلى أنه لا مجال للمشاركة في المعادلة الصفرية، فهناك اعتقاد بأن هناك الكثير من الفرص المتاحة عالميًا، في وقت تتمتع فيه السعودية بموقع محوري وجغرافي يمكنها ويخولها للوصول للكثير من الأطراف للعمل مع الجميع.

وأضاف أن الفرص متاحة للاستثمارات مع الجميع، ومن ثم فلا مجال لخيارات “إما أن تكون معنا أو مع غيرنا”، مؤكدًا أنهم في السعودية يعملون مع الجميع ومنفتحون لمن يريدون الاستثمار بالمملكة.

لماذا المملكة مهتمة في تطوير علاقاتها مع الصين؟ وزير الطاقة يجيب في #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني #الإخبارية pic.twitter.com/0l5Pny1nVF — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) June 11, 2023