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ثمَّن جهود السعودية المقدمة للحجاج

وزير باكستاني: مبادرة طريق مكة جودة ودقة في تقديم الخدمات للحجاج

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
وزير باكستاني: مبادرة طريق مكة جودة ودقة في تقديم الخدمات للحجاج
المواطن - واس

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نوَّه وزير الشؤون الدينية الباكستاني السيناتور طلحة محمود، بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى أن مبادرة طريق مكة التي انطلقت في باكستان عام 2019م تتطور عامًا بعد عام في دلالة واضحة على جودة ودقة ما يقدم من خدمات في جوانب تفويج الحجاج كافة.


وثمن الجهود التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خدمة لحجاج بيت الله الحرام ومسجد رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والمشاعر المقدسة, سائلًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، مقدمًا شكره وتقديره للجهات المشاركة في إنجاح مبادرة “طريق مكة.

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