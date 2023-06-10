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بعد تدشين المبادرة في مطار أبيدجان

وزير داخلية كوت ديفوار: اختيار البلاد ضمن مبادرة طريق مكة شرف كبير

السبت ١٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢١ مساءً
وزير داخلية كوت ديفوار: اختيار البلاد ضمن مبادرة طريق مكة شرف كبير
المواطن - واس

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وصف وزير الداخلية والأمن بجمهورية كوت ديفوار الجنرال فاغوندو جوماندي اختيار بلاده ضمن مبادرة “طريق مكة” بأنه شرف كبير للجمهورية.

جاء ذلك خلال تدشين المبادرة اليوم في مطار أبيدجان الدولي بجمهورية كوت ديفوار، بحضور رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة “طريق مكة” المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى، ووزيرة الدولة وزيرة الخارجية والتكامل الإفريقي والإيفواريين في الخارج كانديا كاميسوكو كمارا، ومستشار رئيس جمهورية كوت ديفوار للشؤون الاجتماعية والشعائر الدينية إدريسا كوني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، وأعضاء اللجنة الإشرافية للمبادرة.

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علاقات متميزة

وأوضح أن جمهورية كوت ديفوار الدولة الوحيدة في قارة إفريقيا السمراء التي تم اختيارها ضمن هذه المبادرة التي استفادت منها 7 دول، حيث تأتي المبادرة لتسهيل عملية نقل الحجاج وعمل إجراءاتهم بدون متاعب، مؤكداً أن العلاقات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وكوت ديفوار متميزة في جميع المجالات.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ مبادرة “طريق مكة” ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 للعام الخامس في (7) دول هي: المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، ولأول مرة في جمهوريتي تركيا وكوت ديفوار.

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