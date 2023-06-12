وسائل الإعلام الأمريكية ممنوعة من تصوير محاكمة ترامب

تطالب مجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية، المحكمة الفيدرالية بتعزيز الوصول إلى لائحة الاتهام التاريخية التي ستصدر غدًا الثلاثاء، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

تصوير المحاكمة

ولا تسمح المحاكم الفيدرالية بالتصوير الفوتوغرافي في الداخل، لذلك سيكون هناك فنانون ورسامون، لمحاولة رسم مشاهد المحاكمة وتوصيلها للقراء، وتطالب وسائل الإعلام الأمريكية باتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وتسعى وسائل الإعلام الأمريكية للحصول على صور وفيديوهات في قاعة المحكمة والممر الخارجي قبل بدء المحاكمة، بالإضافة إلى محاولة الإفراج فورًا عن التسجيلات الصوتية للمحاكمة بعد انتهائها.

وصول ترامب

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى فلوريدا تمهيدًا لمحاكمته غدًا الثلاثاء بشأن قضية الوثائق السرية، حيث يواجه 37 اتهامًا.

وأظهرت وثائق كشفت عنها محكمة اتحادية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجه 37 تهمة جنائية، من بينها اتهامات بالاحتفاظ دون وجه حق بوثائق سرية، والتآمر لعرقلة العدالة بعد مغادرة البيت الأبيض في 2021.

وترتبت الاتهامات على تعامل ترامب، الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل، مع مواد حكومية حساسة أخذها معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.

لائحة الاتهامات

وأظهرت لائحة الاتهامات أن الوثائق السرية تتضمن معلومات عن القدرات الدفاعية والأسلحة الخاصة بالولايات المتحدة ودول أخرى.

كما تتضمن أيضًا معلومات عن البرامج النووية الأمريكية، وثغرات محتملة لدى الولايات المتحدة وحلفائها تُعرّضها لهجمات عسكرية، وخطط للرد على هجوم أجنبي.