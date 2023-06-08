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بعد التتويج بدوري المؤتمر

وست هام يحسم مصير ديكلان رايس

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣١ مساءً
وست هام يحسم مصير ديكلان رايس
المواطن - فريق التحرير

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حسم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، مصير نجم الفريق الأول لكرة القدم، ديكلان رايس بعد التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

وست هام يحصد اللقب

ولعب وست هام ضد فيورنتينا بالأمس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على ملعب “فورتونا أرينا” في العاصمة التشيكية براج، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

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وست هام بطل دوري المؤتمر الأوروبي
جانب من تتويج الفريق – المصدر @WestHam

ديكلان رايس يرحل

وسيغادر ديكلان رايس صاحب الـ24 عامًا، الذي لعب أكثر من 200 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، وذلك بعدما قاده للفوز بأول لقب له منذ 43 عامًا.

وعلق مالك النادي، ديفيد سوليفان في تصريحات لإذاعة Talskport، على مستقبل ديكلان رايس، قائلًا: “أعتقد أن مباراة نهائي دوري المؤتمر كانت الأخيرة له”.

نجم وست هام ديكلان رايس
رايس – المصدر @_DeclanRice

وتابع مالك النادي الإنجليزي: “لقد وعدناه بأننا سنتركه يرحل، هذا ما يريده، لا يمكنك أن تطلب منه التزامًا أكثر مما قدمه لنا. سيغادر ونبحث عن بديل أو عدة بدلاء له”.

وحاول نادي وست هام إقناع ديكلان رايس بالبقاء وعرض عليه راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ200 ألف جنيه إسترليني، إلا أن النجم الإنجليزي، الذي مازال تتبقى له سنتان في عقده، رفض العرض ومن المفترض أن ينتقل إلى أحد كبار أندية إنجلترا.

وتشير التقارير إلى أن آرسنال ومانشستر يونايتد هما الوجهتان الأكثر احتمالا لرايس، الذي أصبح أحد أفضل لاعبي محور الارتكاز في الدوري في السنوات الأخيرة وخاض 41 مباراة مع المنتخب الإنجليزي.

نجم وست هام ديكلان رايس
رايس – المصدر @_DeclanRice

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