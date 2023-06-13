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عبر 92 رحلة تقل 2757 حاجًا

وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ صباحاً
وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة
المواطن - واس

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كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة الصادرة حتي اليوم 5312.43 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

إجمالي الوصول

وأوضحت الإحصائية أن اجمالي الوصول لليوم قد بلغ 27808 حاج وصل منهم 22775 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 92 رحلة , بينما استقبل مركز الهجرة 58 رحلة تقل 2276 حاجا و أستقبل مركز حجاج البر 92 رحلة تقل 2757 حاجا .

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عدد الحجاج المغادرين

وبالنسبة لعمليات المغادرة فقد أوضحت الاحصائية ان عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة قد بلغ 378698حاجا فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتي اليوم 152500 حاجاً من جنسيات مختلفة وأن نسبة أشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت ٥١٪؜ فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 21891.

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