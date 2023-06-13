وصول أكثر من 150 ألفًا من الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة

تواصل وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات الشريكة، تنفيذ مبادرة طريق مكة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030م، لخدمة المستفيدين من المبادرة في (7) دول هي: المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش، ولأول مرة في تركيا وكوت ديفوار.

جهود متواصلة

وشهدت المبادرة خدمة (151,533) حاجًا من الدول المستفيدة، وبلغ عدد الرحلات في صالة المبادرة من دولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة (415) رحلة.

طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة ما زالت تواصل أعمالها في الدول المستفيدة وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.