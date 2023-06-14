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عبر 91 رحلة

وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ صباحاً
وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم بلغ 557401 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

إجمالي الوصول

وأوضحت الإحصائية أن اجمالي الوصول لليوم قد بلغ 26158 حاجا وصل منهم 21927 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 91 رحلة, بينما استقبل مركز الهجرة 51 رحلة تقل 1814 حاجا، واستقبل مركز حجاج البر 86 رحلة تقل 2757 حاجا .

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عدد الحجاج المغادرين

وبالنسبة لعمليات المغادرة فقد أوضحت الإحصائية أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة قد بلغ 414916 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 142435 حاجاً من جنسيات مختلفة، وأن نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة بلغت 48٪؜ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 23913 حاجا.

 

 

 

 

 

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