وصول أكثر من 661 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 661346 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

إحصائية لجنة الحج

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول لليوم الخميس بلغ 75414 حاجاً وصل منهم 31414 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 136 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 1038 رحلة تقل 41004 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 83 رحلة تقل 2390 حاجاً، كما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة 606 حجاج على متن ١٦ رحلة.

53 % نسبة إشغال السكن

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 502455 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 158840 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 53٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 28070 حاجاً.