Icon

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم Icon برشلونة يجد بديل ليفاندوفسكي Icon رونالدو يُقرب لويس كاسترو من تدريب النصر Icon لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص Icon قوات الدعم السريع ترحب بإعلان هدنة الـ 3 أيام بالسودان Icon جماهير الاتحاد تطلب محمد صلاح Icon احتراق مركبتين جراء حريق في ارتداد محل تجاري بالرياض Icon بايدن: لن نعمل على تسهيل انضمام أوكرانيا للناتو Icon زيارة وزير الخارجية السعودي لإيران أهم خطوة بإعادة العلاقات الدبلوماسية Icon مبادرة طريق مكة تواصل تقديم خدماتها لحجاج بنجلاديش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
من جميع منافذ السعودية

وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
وصول أكثر من 718 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 718030 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول لليوم السبت بلغ 29090 حاجاً وصل منهم 25962 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات, بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجاً.

قد يهمّك أيضاً
الاتحاد يُنافس برشلونة على ضم جوندوجان

الاتحاد يُنافس برشلونة على ضم جوندوجان

تقديم موعد صرف معاش يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي

تقديم موعد صرف معاش يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 556953 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 161021 حاجاً، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 32631 حاجاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم