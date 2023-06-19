اللواء الشهري يتفقد سير العمل بوحدة أمن ميناء جدة الإسلامي تصرف وزير عراقي مع رجل ستيني يثير الجدل وصول أكثر من 744 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس لحظة اندلاع حريق في باخرة فلبينية على متنها 120 شخصًا وصية مؤثرة لحاج سوري قبل وفاته بمكة المكرمة بدء المرحلة الثانية من خدمة حافلات الرياض بـ 9 مسارات جديدة خسارة كرواتيا ضد إسبانيا تُعيد ذكرى أليمة لمودريتش بعد 5 سنوات ! منتخب إسبانيا بطلًا لـ دوري الأمم الأوروبية للمرة الأولى بتاريخه لقطات لمشروب ريد بول يفجر زجاج السيارات أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس بلغ 744862 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأحد بـ المدينة المنورة بلغ 26879 حاجاً وصل منهم 18935 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 84 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 90 رحلة تقل 2938 حاجاً، واستقبل مركز حجاج البر 151 رحلة تقل 4896 حاجاً، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 110 حجاج عبر 12 رحلة.
وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين يوم أمس في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 587845 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج الباقين في المدينة المنورة حتى اليوم 156959 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 52٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 2473 حاجاً.