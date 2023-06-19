وصول أكثر من 770 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

كشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 770722 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

إجمالي وصول الحجاج

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول لليوم بلغ 25860 حاجاً، وصل منهم 23085 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 104 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 75 رحلةً تقل 2062 حاجاً، واستقبل مركز حجاج البر 16 رحلةً تقل 506 حجاج، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 120 حاجاً عبر 13 رحلةً.

عمليات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 629499 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 141164 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 47٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 37495 حاجاً.