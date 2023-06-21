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وصل منهم 19466 حاجًّا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

وصول أكثر من 779 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
وصول أكثر من 779 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 796875 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

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إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول لليوم الثلاثاء بلغ 26240 حاجاً وصل منهم 19466 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 108 رحلات تقل 3943 حجاجاً، واستقبل مركز حجَّاج البر 81 رحلة تقل 2518 حاجاً.

الحجاج المغادرين

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجَّاج المغادرين اليوم، في طريقهم إلى المشاعر المقدَّسة بمكة المكرمة بلغ 652063 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 144747 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 48٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 40347 حاجاً.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,342,351) حاجاً خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 6/ 2023م.

المنافذ الدولية

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57,463) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجاً.

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