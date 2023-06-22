Icon

رجل يتسلل لمستشفى بلندن ويطعن شخصين Icon نجم الهلال السابق بديل أحمد حجازي في الاتحاد Icon سجن مسؤولين بارزين في نظام بوتفليقة بتهم الفساد Icon أصوات فرقعة كل 30 دقيقة بمنطقة البحث عن الغواصة المفقودة Icon احترافية وجاهزية تامة في استعراض قوات أمن الحج أمام وزير الداخلية Icon كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي Icon البريطاني المنسحب من رحلة الغواصة المفقودة يفجر مفاجأة صادمة Icon مستشار موارد بشرية: نفسية الموظف فوق كل اعتبار Icon 6 دقائق لنقل المريض من الحرم المكي إلى أقرب مستشفى Icon أمل جديد في العثور على الغواصة المفقودة بموقع تيتانيك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدد المغادرين إلى مكة المكرمة بلغ 680616 حاجًّا

وصول أكثر من 813 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
وصول أكثر من 813 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى اليوم 813658 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام.

قد يهمّك أيضاً
لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص

لحظة دخول بعثة السعودية حفل افتتاح دورة الأولمبياد الخاص

اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي

اعتقال 3 حراس أمن زوَّروا بصمات عاملين بمستشفى كويتي

إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول لأمس الأربعاء بلغ 16785 حاجاً وصل منهم 13940 حاجاً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 76 رحلة، بينما استقبل مركز الهجرة 53 رحلة تقل 1610 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 29 رحلة تقل 1023 حاجاً، في حين استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 139 حاجا عبر ١٩ رحلة.

إحصائية المغادرين

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين اليوم في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 680616 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 132975 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 56٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 42713 حاجاً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم