وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة طريق مكة من المغرب

وصلت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من المملكة المغربية أمس، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، قادمةً إلى المملكة عبر صالة المبادرة في مطار محمد الخامس الدولي، وكان في استقبالهم مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي اللواء سليمان اليوسف .

مبادرة طريق مكة

يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافةً إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.