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وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وبينت اللقطات التي نشرتها رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية بموقع  تويتر، الحجاج وهم يؤدون طواف الإفاضة بانسيابية عالية.

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جاهزية تامة

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

خطط تشغيلية

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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