وثقت لقطات مصورة وصول أولى طلائع الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وبينت اللقطات التي نشرتها رئاسة شؤون الحرمين عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر، الحجاج وهم يؤدون طواف الإفاضة بانسيابية عالية.

جاهزية تامة

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.