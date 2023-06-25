وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

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تبدأ قوافل حجاج بيت الله الحرام، مساء اليوم الأحد، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، في التوجه إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسط تكامل في الخدمات والإمكانات التي أعدتها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج في السعودية.
وشهد مشعر منى منذ وقت مبكر استعدادات خدمية واسعة ومتطورة، عبر تكاملية حكومية، والتي تبذل كل طاقاتها وإمكاناتها لتوفير سبل الراحة والأمن والطمأنينة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتوافدون إليهم من أجل قضاء يوم التروية، مع تهيئة احتياجاتهم حتى يتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وخشوع.
فيديو | بدء وصول بعض الحجاج إلى أحد مخيمات مشعر #منى
#بسلام_آمنين
#الإخبارية pic.twitter.com/C7qADv79OM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 25, 2023
وتم توفير جميع الخدمات الأمنية والطبية والتموينية ووسائل النقل للتسهيل على قاصدي بيت الله الحرام حجهم وأداء مناسكهم بروحانية وطمأنينة، فيما أكدت الجهات الحكومية والخدمية أهمية السعي على تنفيذ كل ما من شأنه إنجاح مهامها في موسم الحج.
ويُعد مشعر منى أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ويقضي حجاج بيت الله الحرام في هذا المشعر يوم التروية وليالي التاسع والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر.
وصول أولى طلائع الحجاج إلى مشعر #منى#العربية_في_الحج
عبر:
@h_mmoood pic.twitter.com/DxWKk6eA2S
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 25, 2023