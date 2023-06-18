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استقبلهم القنصل اليمني بمطار الملك المؤسس

وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ صباحاً
وصول أول رحلة من الحجاج اليمنيين من مطار صنعاء إلى جدة
المواطن - واس

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وصلت أول رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس، وعلى متنها 270 راكبا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم نائب القنصل اليمنى أحمد السعدي وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي .

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حفاوة الاستقبال

وأعرب الحجاج اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على التسهيلات التي قدمتها لـ الحجاج اليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام، منوهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من كافة المسؤولين، وسهولة الإجراءات وتيسيرها، مؤكدين أن هذه الخدمات ليست بمستغربة على هذه البلاد التي شرفها الله برعاية وخدمة الإسلام والمسلمين.

وصول الحجاج اليمنيين

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ، وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، وذلك امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية.

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