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تم التدشين الجمعة في مراسم رسمية

وصول أول رحلة من القاهرة إلى القيصومة مباشرة عبر مطارات الدمام

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
وصول أول رحلة من القاهرة إلى القيصومة مباشرة عبر مطارات الدمام
المواطن - تصوير: فواز الأسلمي

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وثقت صحيفة “المواطن” وصول أولى الرحلات الدولية المباشرة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مطار القيصومة الدولي، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وذلك عبر شركة مطارات الدمام.

استقبال حافل

واستقبلت جوازات القيصومة المسافرين بالورود والهدايا التذكارية، فيما عبر الزائرون عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال.

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مراسم التدشين

ودشّنت شركة مطارات الدمام “داكو”، أمس الأول الجمعة، وجهة دولية جديدة للطيران المباشر من مطار القيصومة الدولي إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طيران النيل، وأقامت داكو بهذه المناسبة مراسم التدشين من الترحيب إلى استقبال الطائرة بالقوس المائي تحقيقًا للعرف الدولي في صناعة النقل الجوي، وإيذانًا بانطلاق التشغيل بواقع رحلتين أسبوعيًّا مباشرة من القيصومة إلى القاهرة، وجاء التدشين بحضور ممثلين عن داكو، وممثلي طيران النيل، وبمشاركة مختلف المسؤولين من كافة القطاعات بالمطار.

كفاءة وجودة

وبهذه المناسبة رحّب الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام، م. محمد بن علي الحسني، بطيران النيل ومهنئًا بمناسبة بدء عملياتها التشغيلية بمطار القيصومة الدولي عبر رحلاتهم المباشرة إلى القاهرة، مؤكدًا حرص داكو على رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في مطار القيصومة الدولي تزامنًا مع النمو المطرد في أعداد المسافرين، موضحًا أن عدد المسافرين خلال العام 2023 بلغ أكثر من 98 ألف مسافر بزيادة تقدّر بـ 6%، كما تجاوزت الزيادة في أعداد الرحلات نسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

كما أكد الحسني أن مطار القيصومة الدولي مُقبل على نمو ملموس في الفترة القادمة من خلال العمل المتواصل مع كافة الشركاء لتنمية الحركة الجوية تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تترجم بدورها رؤية المملكة 2030.

 

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