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قادمين من جدة والمدينة المنورة لمكة المكرمة

وصول أُول طلائع الحجاج عبر قطار الحرمين السريع

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
وصول أُول طلائع الحجاج عبر قطار الحرمين السريع
المواطن - واس

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وَثَّقَتْ عدسةُ “وكالة الأنباء السعودية” وصولَ أُوَل طلائع رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى مكة المكرمة عبر القطار الكهربائي الأسرع بالشرق الأوسط في خدمة ضيوف الرحمن بين أطهر بقعتين.

قطار الحرمين

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قطار الحرمين

وتُقدِّم منظومة النقل والخدمات اللوجستية خدماتها عبر أحد أطول القطارات في العالم لحجاج بيت الله الحرام؛ لتعزيز التكامل والترابط مع أنماط منظومة النقل كافة، حيث يخدم قطار الحرمين الواصلين عبر المطار لنقلهم إلى مكة المكرمة، بأسطول يتكون من 15 قطارًا، بطاقة استيعابي تبلغ 1.5 مليون مقعد، حيث تصل سرعته إلى 300ك/ ساعة، وشبكه طرق تصل إلى 453كم.

ويجري تشغيل قطار الحرمين السريع بـ 35 قطارًا كهربائيًّا، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقطار الواحد منها 417 راكبًا من خلال 13 عربةً مقسمةً إلى 5 مقصورات لدرجة الأعمال، بالإضافة إلى “كافتيريا” و8 مقصورات للدرجة السياحية، ليبلغ بذلك عدد مقاعد درجة الأعمال 113 مقعدًا، في حين يبلغ عدد مقاعد الدرجة السياحية 304 مقاعد.

 

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