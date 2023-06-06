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أول الواصلين من الحجاج العرب لموسم الحج

وصول الفوج الأول لحجاج الجزائر والعراق إلى مكة المكرمة

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
وصول الفوج الأول لحجاج الجزائر والعراق إلى مكة المكرمة
المواطن - واس

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استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية أول فوجين من الحجاج العرب القادمين من جمهوريتي العراق والجزائر إلى مكة المكرمة كأول الواصلين من الحجاج العرب لموسم 1444هـ ، وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادم من الجزائر 294 حاجًّا ، فيما بلغ عدد فوج الحجاج الأول القادم من العراق 192 حاجًّا.

الاهتمام بقاصدي الحرمين

وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني أن الشركة تسعي بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله – للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

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أفضل وأرقى الخدمات

وعبَّر حجاج الجزائر والعراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تجسد مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار المعمورة لأداء مناسك الحج.

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