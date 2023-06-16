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تم استقبالهم بالهدايا والورود وسقيا ماء زمزم

وصول الفوج الأول من حجاج السودان إلى مكة المكرمة

الجمعة ١٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
وصول الفوج الأول من حجاج السودان إلى مكة المكرمة
المواطن - واس

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استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسیا “مشارق” – اليوم – أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي.

ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التي تجسّد مشاعر الاحتفاء.

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أقصى مستويات الراحة

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أن الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة – أيدها الله – في العناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

إشادة من حجاج السودان

من جهتهم، أشاد عدد من حجاج السودان بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة لهم.

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