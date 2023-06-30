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عبر قطار الحرمين الشريفين وبرًّا عبر طريق الهجرة

وصول طلائع الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
وصول طلائع الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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رصدت عدسة “واس” وصول طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة عبر قطار الحرمين الشريفين وبرًّا عبر طريق الهجرة السريع مساء اليوم، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيسر وأمان.

وصول طلائع الحجاج المتعجلين إلى المدينة المنورة

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ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية وصول الحجاج وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية، حيث تعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر، حيث تتمركز الفرق على مدار 24 ساعة حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة؛ لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج الحجاج.

هذا ويتوالى وصول أفواج ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة في الأيام القادمة، كما تشهد اليومين القادمين كثافة في الوصول، حيث يتوقع وصول أكثر 70 ألف حاج يومي السبت والأحد المقبلين.

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