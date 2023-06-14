اكتمال وصول 16 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر وصول طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة عملية عاجلة تنقذ حاجًا إيرانيًا أربعينيًا من العمى حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67 تحذير من شرب المياه المعرضة للشمس الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم ريال مدريد يعلن ضم جود بيلينغهام لـ6 مواسم الحج لضيوف الرحمن: تفادوا العدوى بأخذ التطعيمات اللازمة الخليج يضم سعيد آل حمسل حتى 2025
وصل اليوم الأربعاء، أولى طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة الإسلامي.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، وصول السفينة “عزيز إكسبريس”، التي تحمل طلائع حجاج السودان وعلى متنها 245 حاجًا إلى ميناء جدة الإسلامي.
واستقبل رئيس هيئة “موانئ” أولى دفعة حجاج السودان في ميناء جدة، متوقعًا وصول أكثر من 11.6 ألف حاج سوداني إلى جدة خلال موسم الحج.
فيديو | وصول سفينة أولى طلائع حجاج السودان على متنها 245 حاجا إلى ميناء جدة الإسلامي #الإخبارية pic.twitter.com/g2B76zjpl9
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2023