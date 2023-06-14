وصول طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة

وصل اليوم الأربعاء، أولى طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة الإسلامي.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، وصول السفينة “عزيز إكسبريس”، التي تحمل طلائع حجاج السودان وعلى متنها 245 حاجًا إلى ميناء جدة الإسلامي.

واستقبل رئيس هيئة “موانئ” أولى دفعة حجاج السودان في ميناء جدة، متوقعًا وصول أكثر من 11.6 ألف حاج سوداني إلى جدة خلال موسم الحج.