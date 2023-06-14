Icon

اكتمال وصول 16 ألف حاج عراقي عبر منفذ جديدة عرعر Icon وصول طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة Icon ترامب يحتفل بعيد ميلاده مع أنصاره بعد المحاكمة Icon عملية عاجلة تنقذ حاجًا إيرانيًا أربعينيًا من العمى Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67 Icon تحذير من شرب المياه المعرضة للشمس Icon الهلال يسعى لضم محمد عبدالمنعم Icon ريال مدريد يعلن ضم جود بيلينغهام لـ6 مواسم Icon الحج لضيوف الرحمن: تفادوا العدوى بأخذ التطعيمات اللازمة Icon الخليج يضم سعيد آل حمسل حتى 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
عبر السفينة عزيز إكسبريس

وصول طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
وصول طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل اليوم الأربعاء، أولى طلائع حجاج السودان إلى ميناء جدة الإسلامي.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، وصول السفينة “عزيز إكسبريس”، التي تحمل طلائع حجاج السودان وعلى متنها 245 حاجًا إلى ميناء جدة الإسلامي.

قد يهمّك أيضاً
طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة

طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة

الأهلي يعرض 20 مليون دولار سنويًا لـ راموس

الأهلي يعرض 20 مليون دولار سنويًا لـ راموس

واستقبل رئيس هيئة “موانئ” أولى دفعة حجاج السودان في ميناء جدة، متوقعًا وصول أكثر من 11.6 ألف حاج سوداني إلى جدة خلال موسم الحج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة
حصاد اليوم

شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة...

حصاد اليوم
القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج وهمية
أخبار أمنية

القبض على 3 مقيمين لترويجهم لحملات حج...

أخبار أمنية
العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية
السعودية اليوم

العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة...

السعودية اليوم
ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب
السعودية اليوم

ضبط 8 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب

السعودية اليوم
نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
صحة وطب‎

نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية

صحة وطب‎
الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يواصل جهوده لتأمين سلامة الحجاج

السعودية اليوم
ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة
السعودية اليوم

ضبط مستودع أغذية مخالف بجدة

السعودية اليوم
وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان
أخبار رئيسية

وفاة نجم طاش ما طاش فهد الحيان

أخبار رئيسية