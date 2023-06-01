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لم يعلن عن حضوره إلا قبل الاحتفال بساعات

وصول مفاجئ للأمير وليام وزوجته كيت لحضور زفاف الحسين

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
وصول مفاجئ للأمير وليام وزوجته كيت لحضور زفاف الحسين
المواطن - فريق التحرير

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وصل ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون إلى العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبدالله الثاني وعروسه رجوة آل سيف.

تزامن ذلك مع وصول عدد من الأمراء والملوك إلى المملكة الأردنية الهاشمية لحضور مراسم حفل زفاف العهد الأردني بحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتدبرس”

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طي الكتمان

ظل حضور الأمير وليام وكيت ميدلتون طي الكتمان ولم تؤكده وسائل الإعلام الأردنية إلا قبل ساعات من بدء الاحتفالات في القصر الملكي، بحسب الوكالة.

كما أفادت صحيفة Hello Magazine، اليوم الخميس، أيضا بوصول الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى مقر إقامتهما بالأردن لحضور حفل الزفاف المرتقب.

أبرز الحضور

كان من بين الشخصيات الرسمية والدولية التي أكدت حضورها لحفل الزفاف السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، ملك هولندا فيليم ألكساندر، والملكة ماكسيما وصاحبة الملكة كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال، فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي، وأيضًا ولي العهد الدنماركي فريدريك وزوجته الأميرة ماري.

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