وصول 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1.342.351 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 19/ 6/ 2023م.
وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية بلغ (1,280,240) حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (57.463) حاجًا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,648) حاجًا.
وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
فيديو | الجوازات تعلن قدوم أكثر من 1.3 مليون حاج من خارج المملكة#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/r4ny5DHpbn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023