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منهم 222,553 عبر مبادرة طريق مكة

وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
وصول 1.423.804 حجاج في موسم حج 1444 هـ حتى الأمس
المواطن - واس

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أعلنت المديرية العامة لـ الجوازات قدوم (1,423,804) حجاج خلال موسم حج 1444 هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الثلاثاء 2/ 12/ 1444هـ الموافق 20/ 6/ 2023م.

مبادرة طريق مكة

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موسم حج 1444 هـ

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,360,364) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222,553) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58,794) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,646) حاجاً.

مبادرة طريق مكة

تسهيل الإجراءات

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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