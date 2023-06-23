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اكتمال قدوم حجاج الخارج

وصول 1.6 مليون حاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
وصول 1.6 مليون حاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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قال نائب مدير عام الجوازات د.صالح المربع، إن إجمالي أعداد الحجاج الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة حتى اليوم نحو  1.6 مليون حاج.

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اكتمال قدوم حجاج الخارج

وقال المربع خلال مؤتمر صحفي اليوم لقيادات أمن الحج، 1.6 مليون حاج وصلوا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت المربع إلى اكتمال قدوم الحجاج القادمين من خارج السعودية بكافة المنافذ الجوية والبرية والبحري، وفق الخطط التشغيلية المعدة مسبقًا حيث بلغ عددهم من خارج المملكة حتى الساعة 1.64772 حاج، موضحا أنه من ضمنهم عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو حيث بلغ عددهم  1.537418 حاجًا، وكان نصيب طريق مكة 237.708 حاجًا، وقدم عن طريق البر 60524 حاجًا، وقدم عن طريق البحر نحو 6830 حاجًا.

استعدادات احترافية

وأشار نائب مدير عام الجوازات، إلى أن جميع المنافذ جهزت بأجهزة كشف الوثائق المزورة بكل إحترافية ودقة للمحافظة على أمن الحج والحجاج.

على صعيد آخر، أشار المدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج محمد البسامي، أن الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

تكثيف الكوادر

وتابع: كما تضمنت هذه الخطة تكثيف الكوادر الميدانية بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة السرقة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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