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تعد المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات الحجاج

وصول 30% من الحجاج إلى مشعر مزدلفة

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
وصول 30% من الحجاج إلى مشعر مزدلفة
المواطن - فريق التحرير

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أفادت قناة الإخبارية، بأن قرابة 30% من حجاج بيت الله وصلوا إلى مشعر مزدلفة.

مشهر مزدلفة

وبدأت طلائع الحجاج الوصول إلى مشعر مزدلفة، من مشعر عرفة، حيث أتوا عن طريق المشي أو وسائل النقل المتاحة بالسعودية، وفقًا لما رصدته القناة.

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نسك الحاج في مزدلفة

وفي مزدلفة يؤدي الحجيج صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا ولا ينبغي للحاج الانشغال بالتقاط الحصى قبل أداء الصلاة، والسنة أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورُخّص للنساء والضعفاء والأطفال بالذهاب إلى منى آخر الليل.

نفرة الحجاج

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم، بعد التفويج إلى مشعر منى والتصعيد إلى مشعر عرفة.

 

 

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