وصول 500 حاج من روسيا وأوزبكستان إلى مكة المكرمة

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية أمس، أول فوجين من حجاج دولة روسيا وأوزبكستان القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، والبالغ عددهم 500 حاج.

تجربة الحاج

وأوضح رئيس مجلس الإدارة محمد معاجيني أن إثراء تجربة الحاج يعد أحد أهم الأهداف التي تسعى شركات الطوافة لتكريسها طوال موسم الحج، من خلال إظهار العمق الذي تتمتع به الهوية السعودية والتنوع الثقافي، بجانب الرقي في تقديم الخدمة منذ أن تطأ قدم الحاج أرض المملكة وحتى مغادرته بعد أداء فريضة الحج، ليعود بذكريات جميلة وانطباع إيجابي يظل محفورًا في ذاكرته طوال العمر.

أفضل الخدمات

وأكد أن الشركة تسعى بإمكانياتها وكوادرها البشرية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات حتى ينعم ضيوف الرحمن بأداء النسك بيسر وسهولة وراحة وأمان، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين وضيوف الرحمن، والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواءٍ إيمانية.

شكر وتقدير

وعبّر الحجاج القادمين من دولتي روسيا وأوزبكستان عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال والتي تعكس مدى اهتمام المملكة حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض لأداء مناسك فريضة الحج,منوهين بالتسهيلات التي وجودها منذ حصولهم على التأشيرات والباقات عبر المسار الإلكتروني وقدومهم للمملكة، وسرعة التفويج من المطارات لمقار سكنهم.