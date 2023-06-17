وصول 554 حاجاً ضمن الفوج الأول من حجاج السنغال لمكة المكرمة

استقبلت شركة حجاج أفريقيا غير العربية أمس، الفوج الأول من حجاج السنغال القادمين إلى مكة المكرمة من المدينة المنورة؛ لأداء فريضة الحج وعددهم ( 554 ) حاجًا.

وصول حجاج السنغال لمكة المكرمة

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد عباس سندي، أنه تنفيذًا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- فقد عملت الشركة على تسخير طاقاتها وتجنيد إمكانياتها للقيام بواجبها تجاه حجاج بيت الله الحرام، من خلال خطة عمل اعتمدت في مساراتها على تسهيل الإجراءات، وتوفير احتياجات الحجاج ومتطلباتهم ليتمكنوا من أداء نسكهم بيسر وسهولة، ويعودوا إلى أوطانهم محملين برحلة إثرائية تجمع بين روحانية الحج وسهولة رحلتها وجمالها.

جهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وبين الرئيس التنفيذي للشركة بدر بافقيه، أن ما تقدمه القطاعات الحكومية والأهلية من جهود وخدمات لحجاج بيت الله الحرام منحنا الفرصة لمواكبتها والعمل على المشاركة بشكل فاعل في تقديم أفضل الخدمات وأجلها لضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام 1444هـ، وبشكل مختلف كليًا عما قدم في الأعوام الماضية تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على تمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم وشعائرهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاستقرار والطمأنينة.

حجاج السنغال يشكرون حكومة المملكة

ومن جانبهم عبر مسؤولو مكتب شؤون حجاج السنغال عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على التسهيلات التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام كل عام.

وقالوا: ما شاهدناه من استقبال مميز وتواجد مسؤولي الشركة لاستقبال الفوج الأول من الحجاج يعكس الصورة الحقيقية للخدمات المقدمة للحجاج في هذا العام، والتي تشعر الحاج بالراحة والطمأنينة وتمنحه الاستقرار النفسي والهدوء والسكينة.