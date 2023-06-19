وصية مؤثرة لحاج سوري قبل وفاته بمكة المكرمة

وثق مقطع صوتي مؤثر لحاج سوري، وصيته الأخيرة لأولاده قبل 3 ساعات من وفاته في مكة المكرمة، حيث توجه لأداء مناسك فريضة الحج.

وصية حاج سوري

وفي التسجيل الصوتي، قال الحاج السوري محمد حامد، في وصيته لأبنائه: إن الموت حق وأنه سامح أمة النبي محمد في حقوقه، وإيفاء ديونه، كما أوصاهم بإكمال بناء المسجد من بعده، وأن يجعلوا بيتًا، بناه حديثًا، وقفًا إسلاميًّا لوجه الله فلا يطالبون المستأجرين بدفع الإيجار.

وطلب الحاج السوري أيضًا السماح من جميع أبنائه وزوجته وأختها، كما شدد على أبنائه ألا يحرموا أخواتهم من حقوقهن، ليختتم الوصية بالرضا على أبنائه.

الوصية الصوتية للحاج السوري

وجاء في الوصية الصوتية للحاج السوري: “بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمود يا ابني، الله يعطيك العافية، يا ابني إن مت، الموت حق، أنا مسامح جميع أمة محمد، جميع أمة محمد مسامحهم وإذا حد قالكم إنه لي دين عند أبيكم، وفوه، وأنا رضيان عنكم يا ابني، سامحني أنت وأخواتك، وأمك وخالتك”.

وتابع السوري: “أنا الحمد لله يا ابني بتشكرك وبتشكر أخواتك، والموت حق، وأنت مُكفل بالجامع من بعدي، إنت وإخواتك بتبيعوا الأراضي اللي حوالين الضيعة وبتكملوا الجامع يا ابني ما تشحدوا من حد”.

وأضاف الحاج: “والدار اللي أسا عمرتها هذه وقف لوجه الله، ما بتاخدوا إيجار، ودار الجامع بتظل للجامع وقف للإمام، والبنات ما بتحرموهن من حقن، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته”.