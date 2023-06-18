وضع غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضع الشخص غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ.

إثبات استقلالية السكن

وذكر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر” ردًا على أحد المغردين، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة.

وأضافت أنه في حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكن التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

إنشاء حساب جديد.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.

تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

التأكيد على البيانات المدخلة.

يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان الاجتماعي فهي: