الإصابات تُربك حسابات العراق في معسكر إسبانيا وضع غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 ضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم لحملات الحج الوهمية طريقة التسجيل في ساند 1444 للعاطلين عن العمل وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية وفاة الأمير طلال بن فهد بن محمد كانتي يجتاز الاختبار الطبي الثاني مع الاتحاد قبل التوقيع تركيب نظام تجريبي لتتبع محطة الفضاء عند مرورها فوق حائل موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1444 المتوقع موعد مباراة منتخب مصر وجنوب السودان
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضع الشخص غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ.
وذكر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر” ردًا على أحد المغردين، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة.
وأضافت أنه في حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكن التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:
أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان الاجتماعي فهي: