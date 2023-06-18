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وضع غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤١ مساءً
وضع غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وضع الشخص غير المستقل في الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ.

إثبات استقلالية السكن

وذكر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع “تويتر” ردًا على أحد المغردين، أن نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444هـ ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة.

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وأضافت أنه في حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكن التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

  • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • إنشاء حساب جديد.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
  • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
  • التأكيد على البيانات المدخلة.
  • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان الاجتماعي فهي:

  • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
  • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
  • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
  • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

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