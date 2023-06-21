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بتعزيز الفكر التوعوي للموظفين

وطن بلا مخدرات حملة توعوية من أبراج الساعة وجمعية كفى

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٠ مساءً
وطن بلا مخدرات حملة توعوية من أبراج الساعة وجمعية كفى
المواطن - فريق التحرير

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دشنت كل من أبراج الساعة وجمعية كفى – حملة مشتركة بعنوان “وطن بلا مخدرات” للتوعية بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، متكاتفين مع الحملة الوطنية في الحرب على المخدرات.

التوعية بمكافحة المخدرات

وبدأت باكورة هذه الحملة بإقامة فعالية بمقر إدارة أبراج الساعة بهدف تعزيز الفكر التوعوي للموظفين والموظفات بالنتائج القاتلة على الفرد والأسرة والمجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية.

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واتفق الطرفان على استمرارية الفعاليات بين أبراج الساعة وجمعية كفى ضمن مستهدفات المسؤولية الاجتماعية المستدامة في رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

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