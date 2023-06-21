وطن بلا مخدرات حملة توعوية من أبراج الساعة وجمعية كفى

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دشنت كل من أبراج الساعة وجمعية كفى – حملة مشتركة بعنوان “وطن بلا مخدرات” للتوعية بأضرار المخدرات وطرق الوقاية منها، متكاتفين مع الحملة الوطنية في الحرب على المخدرات.
وبدأت باكورة هذه الحملة بإقامة فعالية بمقر إدارة أبراج الساعة بهدف تعزيز الفكر التوعوي للموظفين والموظفات بالنتائج القاتلة على الفرد والأسرة والمجتمع من المخدرات والمؤثرات العقلية.
واتفق الطرفان على استمرارية الفعاليات بين أبراج الساعة وجمعية كفى ضمن مستهدفات المسؤولية الاجتماعية المستدامة في رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.