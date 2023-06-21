وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

وظائف شاغرة في فروع شركة BAE SYSTEMS طريقة استخراج وثيقة التخرج من الثانوية عبر نظام نور وظائف شاغرة في شركة روشن العقارية لقطات من استعراض قوات أمن الحج بحضور عبدالعزيز بن سعود موعد مباراة السعودية والصين منصة توجيهية وإرشادية تفاعلية لموسم الحج 1444هـ الذكاء الاصطناعي يمنح ذراعًا إلكترونية لامرأة دهسها قطار مرتين موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مصر فهد بن سلطان يكرم 30 مزارعًا فازوا بجائزته الزراعية خروج ثلثي المرافق الصحية في السودان عن الخدمة
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم خدمات التطبيقات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.
– أخصائي الاستدامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، التسويق).
– مدير قسم التوحيد المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية) .
وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)