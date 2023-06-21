وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم خدمات التطبيقات المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات.

– أخصائي الاستدامة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، التسويق).

– مدير قسم التوحيد المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية) .

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)