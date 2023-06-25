وظائف إدارية شاغرة بمستشفى الملك خالد للعيون

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أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة مستشفى الملك خالد للعيون ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مكتب البيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، الهندسة).
– محرر محتوى أول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، الصحافة).
– مساعد المدير المالي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)