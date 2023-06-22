وظائف إدارية شاغرة لدى بوبا العربية

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أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز الرعاية النهارية التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة علاقات مبيعات المؤسسي (الرياض).
– مدير مبيعات الأعمال الجديدة المؤسسي (الرياض).
– مدير مركز عمليات الأمن (جدة).
– مدير الحوكمة المؤسسي (جدة).
وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)