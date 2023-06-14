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وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير أول المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي مبادرات وشراكات.
– أخصائي مصمم جرافيك.
– أخصائي تقنية معلومات.
– قائد تنفيذ الاستراتيجية.
– مدير محفظة المشاريع.
– أخصائي تسويق.

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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