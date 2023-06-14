وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات إطلاق شعار وكالة الفضاء السعودية بتوجيه الملك سلمان.. ولي العهد يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر لمدة يومين أمطار وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق فرار 9ر1 مليون سوداني منذ اندلاع العنف مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الجفاف يفاقم أزمة طريق التجارة العالمي بقناة بنما تعطل بعض خدمات أمازون السحابية
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مدير أول المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي مبادرات وشراكات.
– أخصائي مصمم جرافيك.
– أخصائي تقنية معلومات.
– قائد تنفيذ الاستراتيجية.
– مدير محفظة المشاريع.
– أخصائي تسويق.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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