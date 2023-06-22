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وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٥ مساءً
وظائف إدارية وفنية شاغرة بمجموعة العليان
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول المبيعات (الرياض).

– ممثل مبيعات الأعمال (الرياض).

– فني صيانة/ الإلكترونيات (الخبر).

– أخصائي خدمة العملاء (الرياض).

– مسؤول المبيعات (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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