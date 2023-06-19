وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول تحليل البيانات.

– مهندس أول المصادقة والحوكمة.

– مدير المبيعات/ البيع بالجملة.

– مهندس أول نظم أتمتة المحطات الفرعية.

– أخصائي أول دعم خدمات العمليات.

– مهندس نظم أتمتة المحطات الفرعية.

– مهندس أول الحلول الرقمية.

– مدير التصميم الإبداعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)